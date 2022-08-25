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Из-за роста заболеваемости COVID-19 на Алтае коечный фонд увеличили на треть

Здоровье

Власти Алтайского края приняли решение увеличить коечный фонд в "ковидных" госпиталях на фоне роста числа инфицированных COVID-19.

На данный момент лечебные учреждения заполнены более чем на 80%, сообщил представитель Минздрава региона агентству ТАСС.

"В регионе за сутки первично зарегистрировано 328 новых случаев заражения", — добавили в пресс-службе ведомства.

Всего под "ковидные" госпитали в регионе перепрофилировали семь больниц, в которых находятся 347 заражённых. В Алтайском крае 3 818 больных COVID-19  проходят амбулаторное лечение.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Елена Андреева
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