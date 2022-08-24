По мнению академика РАН, профессора, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, с началом сезона гриппа в некоторых российских регионах будет снова введёт масочный режим.
В первую очередь, медицинские маски будут обязаны носить сотрудники медицинских учреждений, а также работки общественного питания, заявил он в ходе пресс-конференции.
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