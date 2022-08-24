Онищенко допустил ужесточение масочного режима в России с началом сезона гриппа

По мнению академика РАН, профессора, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, с началом сезона гриппа в некоторых российских регионах будет снова введёт масочный режим.

В первую очередь, медицинские маски будут обязаны носить сотрудники медицинских учреждений, а также работки общественного питания, заявил он в ходе пресс-конференции.