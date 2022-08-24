Диетолог предостерёг пенсионеров от употребления алкоголя и напитков с сахаром

Врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что алкогольные напитки негативно влияют на организм пожилых людей.

Как подчеркнул специалист, из-за спиртного сердцу необходимо больше кислорода. Так как пенсионеры зачастую больны атеросклерозом, при употреблении алкоголя может возникнуть инфаркт, отметил эксперт.

Вместе с этим он посоветовал пить зелёный чай и ягодные морсы без сахара. В них есть множество полезных веществ, добавил врач.

"Сахаросодержащие напитки — это второй по опасности напиток для пожилых людей", — заключил Гинзбург, слова которого приводит Москва 24.