Врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что алкогольные напитки негативно влияют на организм пожилых людей.
Как подчеркнул специалист, из-за спиртного сердцу необходимо больше кислорода. Так как пенсионеры зачастую больны атеросклерозом, при употреблении алкоголя может возникнуть инфаркт, отметил эксперт.
Вместе с этим он посоветовал пить зелёный чай и ягодные морсы без сахара. В них есть множество полезных веществ, добавил врач.
"Сахаросодержащие напитки — это второй по опасности напиток для пожилых людей", — заключил Гинзбург, слова которого приводит Москва 24.
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