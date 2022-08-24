По словам научного сотрудника лаборатории биополимеров Новосибирского государственного аграрного университета Петра Мирошникова, в скором времени местные учёные начнут разрабатывать биологически активную добавку, которая сможет повысить мужскую потенцию. В основе препарата будет находиться белок мухи Чёрная львинка.
"У личинок мухи много полезных свойств, в особенности для мужчин. Думаем над созданием препарата по повышению потенции. Рано или поздно рассчитываем на это выйти", — рассказал он в беседе с порталом Om1.ru.
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