В Новосибирске создадут препарат для повышения потенции на основе белка мухи

По словам научного сотрудника лаборатории биополимеров Новосибирского государственного аграрного университета Петра Мирошникова, в скором времени местные учёные начнут разрабатывать биологически активную добавку, которая сможет повысить мужскую потенцию. В основе препарата будет находиться белок мухи Чёрная львинка.

"У личинок мухи много полезных свойств, в особенности для мужчин. Думаем над созданием препарата по повышению потенции. Рано или поздно рассчитываем на это выйти", — рассказал он в беседе с порталом Om1.ru.