В Приморском крае не наблюдается дефицита вакцин против коронавирусной инфекции. Об пишет vostokmedia.com со ссылкой на региональный Минздрав.
По информации издания, суточная заболеваемость коронавирусом в Приморье достигла 651 случая. В регионе растёт количество желающих сделать прививку от COVID-19.
Как пояснили в Минздраве, пациенты могут использовать вакцину "ГамКовидВак" для ревакцинации вместо препарата "Спутник Лайт".
Представители ведомства отметили, что "ГамКовидВак" остаётся самой востребованной и популярной вакциной в Приморском крае.
Кроме того, сотрудники Минздрава пригласили жителей региона на вакцинацию в новый пункт, который открылся в бывшей поликлинике ФТИ (улица Светланская, 38). Его можно посетить в рабочие дни с 9:00 до 16:00 без предварительной записи. С собой нужно взять следующие документы:
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