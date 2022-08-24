Минздрав Приморья: дефицита вакцин против COVID-19 в регионе нет

В Приморском крае не наблюдается дефицита вакцин против коронавирусной инфекции. Об пишет vostokmedia.com со ссылкой на региональный Минздрав.

По информации издания, суточная заболеваемость коронавирусом в Приморье достигла 651 случая. В регионе растёт количество желающих сделать прививку от COVID-19.

Как пояснили в Минздраве, пациенты могут использовать вакцину "ГамКовидВак" для ревакцинации вместо препарата "Спутник Лайт".

Представители ведомства отметили, что "ГамКовидВак" остаётся самой востребованной и популярной вакциной в Приморском крае.

Кроме того, сотрудники Минздрава пригласили жителей региона на вакцинацию в новый пункт, который открылся в бывшей поликлинике ФТИ (улица Светланская, 38). Его можно посетить в рабочие дни с 9:00 до 16:00 без предварительной записи. С собой нужно взять следующие документы:

Паспорт;

Полис;

СНИЛС.