Эксперт Малиновская: из-за лесных пожаров в Рязани, здоровье россиян под угрозой

Из-за бушующих лесных пожаров в Рязанской и Владимирской областях, смог тянется на ближайшие города, что небезопасно для здоровья россиян, пояснила завотделением восстановительного лечения Видновской РКБ Светлана Малиновская.

Как подчеркнула эксперт, из-за огромного выброса в воздух продуктов сгорания, больше всего страдает бронхолёгочная система. Так, в смоге содержится гремучая смесь из:

двуокиси углерода,

оксидов азота,

частиц сажи,

золы,

пепла,

смолы.

"Большой объём диоксида серы, содержащейся в продуктах сгорания, и соли свинца всасываются через ворсинки бронхолёгочной системы, слизистой носа и оказывают токсическое воздействие на весь организм. Особенно вреден смог для маленьких детей, у которых до конца ещё не сформирована бронхолёгочная система, пожилых людей и беременных женщин", — пояснила врач в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Однако риск негативных последствий можно минимизировать, подчеркнула Малиновская. Так, по словам доктора, всем спортсменам стоит прекратить на время пробежки на улице. На окно, чтобы избежать попадания вредных частиц в дом, можно развешать влажную марлю.

Кроме того, чаще проводить уборку и включать кондиционеры с увлажнителем воздуха.