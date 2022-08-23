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Кардиолог Кондрахин призвал ввести обязательный масочный режим уже сейчас

Здоровье

Клинический фармаколог, кардиолог Андрей Кондрахин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал заявления члена Госдумы Федота Тумусова, согласно которым российские власти вернут обязательный масочный режим, если заболеваемость коронавирусом в стране вырастет до 60 тысяч человек в сутки.

Кардиолог Кондрахин призвал ввести обязательный масочный режим уже сейчас

"Антикоронавирусные меры нужно ввести в любом случае, не стоит ждать значительного прироста заболеваемости. Уже из-за его наличия необходимо объявить масочный режим. Это показала практика. Если есть рост, всем стоит надевать маски, не ждать, когда распоряжение дадут", — подчеркнул специалист.

Вместе с этим он напомнил, что в Азии осенью и весной в общественном транспорте граждане используют средства индивидуальной защиты. Маски позволяют людям не заражать окружающих, добавил эксперт.

"Если мы не будем вводить эпидемиологические нормы, мы можем превысить уровень заболеваемости, который фиксировали медики два года назад", — предупредил собеседник издания.

Ранее Тумусов рассказал, в каком случае российские чиновники объявят обязательный масочный режим. Также депутат отметил, что жители нашей страны должны не забывать заботиться о себе.

"За последние две недели у нас взрывной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, к сожалению", — сообщил парламентарий, слова которого приводит "Подъём".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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