Стоматологи о бесплатном лечении зубов по ОМС: "Материалов и медикаментов нет"

Посетители государственных стоматологических клиник жалуются на низкий уровень услуг по ОМС. Медики рассказали, что происходило с бесплатной стоматологией с 2018 года.

Пациенты, которые попытались вылечить зубы, воспользовавшись медицинским полюсом, рассказали, что их склоняют к платным услугам. Пломбы после такой помощи быстро вылетают. Стоматологи пытаются заработать на людях, выманивая у них деньги за "бесплатные" услуги.

Ранее сообщалось, что школьник в Омске остался без четырёх зубов после того, как врачи неправильно провели пломбирование.

В беседе с newizv.ru врачи подтвердили, что в системе оказания стоматологической помощи по ОМС в России наблюдаются проблемы.

"Перемены начались в 2018–2019 годах. На бумагах ФОМС по-прежнему гарантирует полноценное лечение пациентов по ОМС, набор бесплатных услуг не изменился. Но на внутренних собраниях с коллективами изменилась риторика руководства", — рассказал один из стоматологов, пожелавший не называть своё имя.

Медик рассказал, что заместитель главного врача призывает своих сотрудников заниматься коммерцией. В клиниках даже ввели ежемесячные "планы продаж".

"Нам сказали — никаких расходных материалов нет, медикаментов тоже, временные перебои. Потерпите. Вату, спирт — дадим, а анестезию, пломбировочные материалы пока сами закупаете", — пожаловался врач.