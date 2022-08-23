Врач Соломатина: куриные яйца не нужно мыть перед хранением в холодильнике

Куриные яйца не следует мыть перед хранением в холодильнике. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

В интервью Москве 24 она отметила, что специальная плёнка, которая есть на яйцах, защищает человека от заражения сальмонеллёзом. По её словам, эту плёнку лучше смывать непосредственно перед приготовлением пищи. Она также подчеркнула: если грязь от яйца попадёт в готовое блюдо, можно получить отравление.

"Яйца нельзя мыть перед хранением, потому что повреждается защитный слой", — подчеркнула Соломатина.

Как пояснила специалист, варёные яйца рекомендуется хранить в холодильнике примерно полмесяца, жидкие яйца — около трёх суток. Салат, в котором есть этот продукт, необходимо съесть в течение дня, заключила эксперт.

Ранее диетолог Ирина Писарева посоветовала заменить фрукты и хлопья на яйца и каши во время завтрака.