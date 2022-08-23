Гидрометцентр России предупредил жителей Московского региона о жаркой погоде 23 августа. Осадков также не ожидается.
По словам специалистов, сегодня в столице и Подмосковье температура воздуха составит до 32 градусов тепла, и только к вечеру термометры покажут 16 градусов.
В связи с этим в мэрии Москвы предупредили об оранжевом уровне опасности, который будет действовать до 10:00 четверга.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Склонность президента США Джо Байдена к односторонним действиям уже обернулась "чудовищной" катастрофой. Об этом пишет American Thinker.