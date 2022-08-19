Психиатр-нарколог развеял миф о безвредности одной сигареты в день

Психиатр-нарколог Олег Гончаров заявил, что даже одна сигарета в день отрицательно сказывается на состоянии здоровья человека.

Он сравнил спор о существовании допустимой нормы сигарет в день с мифом о безопасной дозе спиртного. По словам Гончарова, учёные доказали, что в обоих случаях происходит вред здоровью.

Психолог назвал никотин наркотиком, а продукты горения, которые выделяются при курении, ядовиты.

"Понятно, что вред для здоровья в любом случае существует. Представить себе, что какая та доза абсолютно безвредна, такого быть не может. Не случайно говорят, что это вредная привычка", — сказал Гончаров в беседе с NEWS.ru.

Ранее руководитель центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России" Маринэ Гамбарян заявила в беседе с Pravda.Ru, что электронные сигареты так же вредны для сердечно-сосудистой системы, как и обычные.