Лукашенко: скоро начнём разливать вакцину от COVID, но особо не парьтесь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с белорусами призвал "особо не париться" по поводу коронавирусной инфекции. Глава государства заявил о полных запасах защитных средств против COVID-19, а также пообещал гражданам белорусскую вакцину.

"Всего у нас хватает. В ближайшее время свою вакцину начинаем разливать. Но еще раз говорю: излишне не парьтесь", — приводит пресс-служба президента слова Лукашенко.

Также глава республики добавил, что сам не вакцинировался, но "наверное, надо".