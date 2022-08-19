Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с белорусами призвал "особо не париться" по поводу коронавирусной инфекции. Глава государства заявил о полных запасах защитных средств против COVID-19, а также пообещал гражданам белорусскую вакцину.
"Всего у нас хватает. В ближайшее время свою вакцину начинаем разливать. Но еще раз говорю: излишне не парьтесь", — приводит пресс-служба президента слова Лукашенко.
Также глава республики добавил, что сам не вакцинировался, но "наверное, надо".
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