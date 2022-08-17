Свыше 11 тысяч человек в 2022 году обратились в больницы Московской области в связи с укусами клещей, при этом у 15 пациентов диагностировали болезнь Лайма.
По информации интернет-издания "Подмосковье Сегодня", чаще всего за помощью к медикам после укусов клещей обращаются жители следующих округов:
Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Московской области, с весны 2022 года в регионе зарегистрировано 11 871 обращение из-за укусов клещей. Согласно статистике лабораторных исследований, 10 процентов из всех проверенных особей являются переносчиками клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), 2 процента клещей переносят гранулоцитарный анаплазмоз, ещё 0,5 процента — туляремию.
Инфекционист Мирослава Аминская напомнила, что после укуса клеща можно заразиться такими опасными заболеваниями, как энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, возвратный тиф, туляремия, бабезиоз и пятнистая лихорадка.
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