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В Московской области 15 человек заразились болезнью Лайма после укуса клеща

Здоровье

Свыше 11 тысяч человек в 2022 году обратились в больницы Московской области в связи с укусами клещей, при этом у 15 пациентов диагностировали болезнь Лайма.

В Московской области 15 человек заразились болезнью Лайма после укуса клеща

По информации интернет-издания "Подмосковье Сегодня", чаще всего за помощью к медикам после укусов клещей обращаются жители следующих округов:

  • Дмитровский округ (979 обращений);
  • Раменский округ (703 обращения);
  • Коломна (655 обращений).

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Московской области, с весны 2022 года в регионе зарегистрировано 11 871 обращение из-за укусов клещей. Согласно статистике лабораторных исследований, 10 процентов из всех проверенных особей являются переносчиками клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), 2 процента клещей переносят гранулоцитарный анаплазмоз, ещё 0,5 процента — туляремию.

Инфекционист Мирослава Аминская напомнила, что после укуса клеща можно заразиться такими опасными заболеваниями, как энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, возвратный тиф, туляремия, бабезиоз и пятнистая лихорадка.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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