Министерство здравоохранения Московской области организовало для врачей, работающих с детьми, психологические тренинги. Во время занятий медики обучаются не только отличать признаки выгорания, но и распознавать первые симптомы.
Педиатр Елена Ковнер отметила, что с помощью психологических тренингов она научилась работать в коллективе и делегировать часть своей работы.
"Нам показали целый комплекс разных методик", — рассказала Ковнер в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".
Педиатр выделила одно упражнение, которое помогает переключать внимание и избавляет от тяжёлых мыслей после работы. Для этого необходимо на пару минут закрыться в кабинете и сосредоточиться на конкретных вопросах: "Кто я?", "Где я?", "Что вижу и слышу"? и так далее.
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