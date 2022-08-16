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Педиатр научилась бороться со стрессом благодаря новым тренингам Минздрава

Здоровье

Министерство здравоохранения Московской области организовало для врачей, работающих с детьми, психологические тренинги. Во время занятий медики обучаются не только отличать признаки выгорания, но и распознавать первые симптомы.

Педиатр Елена Ковнер отметила, что с помощью психологических тренингов она научилась работать в коллективе и делегировать часть своей работы.

"Нам показали целый комплекс разных методик", — рассказала Ковнер в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Педиатр выделила одно упражнение, которое помогает переключать внимание и избавляет от тяжёлых мыслей после работы. Для этого необходимо на пару минут закрыться в кабинете и сосредоточиться на конкретных вопросах: "Кто я?", "Где я?", "Что вижу и слышу"? и так далее.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Елена Андреева
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