Специалисты Россельхознадзора нашли в арбузе паразитических червей

В Приморском крае сотрудники Россельхознадзора обнаружили в арбузе паразитических червей. Об этом рассказали местные СМИ.

"В ведомстве полагают, что яйца или личинки гельминтов могли оказаться в арбузе вместе с частичками почвы", — написали журналисты vostokmedia.com.

По информации СМИ, паразиты способны находиться в земле. О червях в ягоде специалисты Россельхознадзора рассказали производителю. Вместе с этим представители ведомства призвали россиян тщательно промывать арбузы и использовать при этом щётку.