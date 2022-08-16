В Приморском крае сотрудники Россельхознадзора обнаружили в арбузе паразитических червей. Об этом рассказали местные СМИ.
"В ведомстве полагают, что яйца или личинки гельминтов могли оказаться в арбузе вместе с частичками почвы", — написали журналисты vostokmedia.com.
По информации СМИ, паразиты способны находиться в земле. О червях в ягоде специалисты Россельхознадзора рассказали производителю. Вместе с этим представители ведомства призвали россиян тщательно промывать арбузы и использовать при этом щётку.
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