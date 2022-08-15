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Российский депутат: возвращение QR-кодов для борьбы с коронавирусом исключено

Здоровье

Зампред Комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный и академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с Pravda.Ru прокомментировали решение властей Бурятии объявить масочный режим.

Российский депутат: возвращение QR-кодов для борьбы с коронавирусом исключено

"Это правильный шаг, поскольку в республике зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом", — сказал Онищенко.

Российский депутат допустил, что масочный режим введут и на территории других регионов. Однако, по словам парламентария, речь идёт об отдельных случаях.

"Возвращение QR-кодов исключено. Сейчас этот способ борьбы с инфекцией нельзя назвать эффективным и рациональным", — заключил член ГД.

Ранее замглавы управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина сообщила о введении масочного режима в республике. Соответствующее решение власти приняли после заседания Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, добавила чиновница.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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