Зампред Комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный и академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с Pravda.Ru прокомментировали решение властей Бурятии объявить масочный режим.
"Это правильный шаг, поскольку в республике зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом", — сказал Онищенко.
Российский депутат допустил, что масочный режим введут и на территории других регионов. Однако, по словам парламентария, речь идёт об отдельных случаях.
"Возвращение QR-кодов исключено. Сейчас этот способ борьбы с инфекцией нельзя назвать эффективным и рациональным", — заключил член ГД.
Ранее замглавы управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина сообщила о введении масочного режима в республике. Соответствующее решение власти приняли после заседания Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, добавила чиновница.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Флагман Тихоокеанского флота ВМФ России ракетный крейсер "Варяг” заблокировал проход в Адриатическом море группе кораблей НАТО.