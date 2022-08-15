Delfi.lv: отказ от секса негативно влияет на общее состояние человека

Специалисты клиники Кливленда заявили, что регулярная сексуальная жизнь оказывает положительное влияние на общее состояние человека: от сжигания калорий до укрепления иммунной системы. Однако некоторые люди воздерживаются от интимной близости. Сексопатолог Сари Купер считает, что отказ от секса влияет не только на настроение, но и на здоровье человека.

"Некоторые люди начинают чувствовать себя более вялыми, у них меньше жизненных сил", — объясняет доктор.

Специалист отмечает, что во время интимной близости происходит телесный контакт, с помощью которого люди успокаиваются на подсознательном уровне.

"Это помогает регулировать настроение друг друга, благодаря выбросу гормона окситоцина", — цитирует мнение сексопатолога издание Delfi.lv.

Доктор подчёркивает, что даже во время отсутствия партнёра не стоит забывать про секс, поскольку из-за этого количество смазки с возрастом уменьшается гораздо быстрее. Также эксперты отмечают, что регулярная интимная близость облегчает спазмы во время менструации.

Более того, по словам специалистов, секс оказывает прямое влияние на человеческий мозг. Согласно исследованию The Journals of Gerontology, люди, которые регулярно занимаются сексом, набрали больше баллов в тестах, измеряющих их вербальные и пространственные навыки.