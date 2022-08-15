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Врач-отоларинголог: сырые яйца положительно влияют на мышцы гортани

Здоровье

Врач-отоларинголог Иван Лесков заявил, что употребление сырых яиц положительно влияет на гортань, стимулируя работу мышц. Также он отметил, что яйца создают плёнку на задних стенках глотки, которая позволяет связкам лучше функционировать. Именно поэтому многие вокалисты прибегают к помощи яиц для лучшего звучания голоса. 

"В гортань сырые яйца вовсе не попадают", — сказал Лесков в беседе с NEWS.ru.

Отоларинголог подчеркнул, что сырые яйца обязательно должны быть свежими, иначе можно заразиться сальмонеллёзом.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Елена Андреева
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