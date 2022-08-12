Невролог о смерти детей при лечении СМА: фармкомпании наживаются на невежестве

Невролог Павел Керекеша в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал смерть двоих детей в России и Казахстане в ходе лечения спинальной мышечной атрофии самым дорогим в мире препаратом "Золгенсма". Эксперт усомнился в возможности избавиться от генетического заболевания одним уколом и допустил, что он не прошёл апробацию.

"В последнее время спинальная мышечная атрофия, к сожалению, встречается крайне часто. Попытки лечить её "Золгенсмой" — способ нажиться на невежестве людей, поскольку состав препарата неясен. Смерть пациентов от печёночной недостаточности говорит о его токсичности. То есть орган не выдерживает такой нагрузки", — объяснил специалист.

Вместе с этим он подчеркнул, что высокая цена на лекарство не доказывает его эффективность. По мнению собеседника издания, больным СМА поможет развитие генной инженерии.

"Нам рассказывают с экранов об этом чудо-препарате. Мы отправляем деньги, всем миром собираем, а детей, которые выздоровели, нам почему-то не показывают. Появились результаты этого лечения — гибель пациентов", — заключил невролог.

Ранее представители швейцарской фармкомпании Novartis, которая производит "Золгенсму", сообщили, что двое детей умерли после введения препарата. Причиной послужила острая печёночная недостаточность, сказали в корпорации, передаёт Reuters.