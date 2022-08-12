Невролог Орлов о новых исследованиях женского оргазма: все искали точку G

Ранее чешские учёные заявили, что провели исследования женского оргазма и выяснили три его категории. В беседе с Pravda.Ru врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов объяснил, что открытие имеет место быть. Раньше медики классифицировали оргазм без исследования тазового дна во время процесса.

Так, неврологи Париж кого университета утверждают, женский оргазм делится на три типа:

" волна",

"вулкан",

"лавина".

Как подчеркнул Орлов, оргазм разделяли лишь по так называемой точке G.

"Допустим, от воздействия на какую зону возникает оргазм. Таким образом, различают клиторальный оргазм, оргазм, получаемый от раздражения стенок влагалища, в частности, точка G была открыта, то есть это скопление определённого рода клеток в определённой зоне, при воздействии на которые, возникает ощущение получения оргазма. А состояние мышц тазового дна во время оргазма до сегодняшнего дня пока никто не исследовал", — пояснил невролог.

По его словам, исследования учёных показали, что в области сексуальности человека может быть ещё много открытий.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что неврологи Парижского университета провели исследования, которые показали "разновидности" женских оргазмов с точки зрения физиологии. В частности, речь идёт о сокращении или расслаблении мышц тазового дна при том или ином его виде. Однако не все эксперты согласились с подобными выводами.