Терапевт Ескова: высокие показатели гемоглобина должны насторожить пациента

Повышенный уровень гемоглобина в крови может свидетельствовать о развитии опасных сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила терапевт Ирина Ескова.

В интервью Москве 24 она отметила, что обычно пациенты обращаются к специалистам, если гемоглобин у них понижен.

"Высокие показатели должны насторожить не меньше", — сказала терапевт.

По её словам, повышенный уровень гемоглобина нередко сигнализирует о наличии пороков сердца, развитии стенокардии, инфаркта, гипертонической болезни, кардиомиопатии, сахарного диабета, заболеваний печени и костного мозга.

Она также напомнила, что причиной повышенного гемоглобина становится нехватка кислорода в воздухе. Эта проблема особенно актуальна для жителей высокогорья и людей, работающих в сфере авиации.

Как пояснила эксперт, при таком состоянии кровь становится более густой, поэтому она медленнее движется. Если человек вовремя не обратится к врачу, то может столкнуться с образованием тромбов в сосудах, заключила терапевт.