Минздрав: витамины и микроэлементы в лисичках полезны для организма

Специалисты Минздрава Карелии рассказали о пользе лисичек. Известно, что в регионе начался грибной сезон.

По данным экспертов, в лисичках содержится множество витаминов и микроэлементов. Например, цинк и медь. Вместе с этим медики отметили, что при употреблении таких грибов человек получает клетчатку, которую сложно переваривать.

"Специалисты советуют есть грибы с осторожностью при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и склонности к газообразованию", — написали в karelinform.ru.

Вместе с этим в ведомстве предупредили, что лисички не стоит употреблять детям до 12 лет и беременным женщинам.