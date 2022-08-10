Специалисты Минздрава Карелии рассказали о пользе лисичек. Известно, что в регионе начался грибной сезон.
По данным экспертов, в лисичках содержится множество витаминов и микроэлементов. Например, цинк и медь. Вместе с этим медики отметили, что при употреблении таких грибов человек получает клетчатку, которую сложно переваривать.
"Специалисты советуют есть грибы с осторожностью при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и склонности к газообразованию", — написали в karelinform.ru.
Вместе с этим в ведомстве предупредили, что лисички не стоит употреблять детям до 12 лет и беременным женщинам.
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