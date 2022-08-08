Иммунолог о том, как повысить иммунитет перед осенью: сон, овощи, прогулки

Иммунолог Надежда Логина в разговоре с Pravda.Ru рассказала, как можно повысить иммунитет перед холодной осенью.

Врач напомнила о необходимости вести здоровый образ жизни: отказаться от вредных привычек, высыпаться, больше гулять на свежем воздухе, заниматься лёгкими видами спорта, делать зарядку на регулярной основе, есть больше сезонных овощей и фруктов.

"Вести здоровый образ жизни по возможности. Это не только отказаться или уменьшить вредные привычки. Но это значит полноценный сон для взрослых не меньше 7 часов, для детей — 8-9 часов. Прогулки, активные занятия легкими видами спорта для тех, кто не является профессиональным спортсменам. Для пожилых людей регулярная зарядка. Главное, чтобы все это делать регулярно. А питание — в этот период, как правило, много овощей, фруктов, которые нужно ввести в рацион, чтобы не какие-то искусственные витамины, они совершенно не заменяют натуральные витамины. Это и есть подготовка", — сказала Логина.

Специалист посоветовала не отказываться от каких-то определённых продуктов, потому что природа создала человека всеядным. А значит, в его рационе обязательно должны быть овощи, фрукты, мясо, мёд, варенье, животные жиры — сливочное масло, творог. Единственное, чего стоит избегать — это продуктов, содержащих искусственные добавки: консерванты, красители.