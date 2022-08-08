Вирусолог Виталий Зверев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал данные о новом типе генипавируса, который учёные обнаружили в Китае.
"Мы знаем очень много вирусов, которые могут "переходить" от животного к человеку. Выявленный в КНР инфекционный агент один из них. Видимо он повторил судьбу вируса Эбола и COVID-19", — сказал специалист.
По его словам, людям не стоит беспокоиться из-за нового вида генипавируса. Речь не идёт о тяжёлом смертельном заболевании, подчеркнул эксперт. Также он указал на низкую скорость распространения инфекции.
"Это внутренние проблемы Китая. Нам они не угрожают", — заключил собеседник издания.
Ранее журналисты The Paper заявили, что вирус Ланъе попал в организм 35 человек, которые находятся в провинциях Шаньдун и Хэнань. По информации медиков, наиболее частыми симптомами заражения являются
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