По мнению инфекциониста Сергея Вознесенского, новый генипавирус, выявленный китайскими и сингапурскими учёными, едва ли сможет распространиться на большие территории Земли.
Эксперт отметил, что семейство, к которому относится новый вирус, уже знакомо учёным. Они хорошо знают, что возбудитель вируса распространяется только у конкретного типа животных, которые обитают на определённой территории Юго-Восточной Азии.
Основным переносчиком заболевания специалисты считают летучих лис и летучих собак. Но вирус может также передаваться от заражённого человека другим людям, что наглядно демонстрирует способность вирусов преодолевать межвидовой барьер.
"Глобальную опасность распространения вируса на всю планету я бы оценил как крайне низкую. Эти заболевания природно очаговые, тесно связаны с ареалом распространения данного вида животных", — сказал Вознесенский в беседе с Телеканалом "360".
Людям из-за нового вируса беспокоиться не стоит, уверен учёный. Заразиться они могут через "продукты выделения животных". Чтобы этого избежать, туристам, отправляющимся в Китай, Индию, Непал и другие страны юго-восточной Азии, нужно внимательнее относиться к своим контактам с окружающем средой, местными продуктами и источниками воды.
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