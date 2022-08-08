Психолог Блинова: приучать детей к спорту нужно с трёх лет

Многих родителей волнует, как правильно выбрать спортивную секцию или вид спорта для ребенка и с какого возраста пора начинать занятия. На эти вопросы Pravda.Ru ответила спортивный психолог Дарья Блинова.

По словам специалиста, сначала нужно познакомиться с секциями, доступными территориально. С этим проще жителям мегаполисов, отметила эксперт, они имеют более широкий выбор.

Что касается конкретного вида спорта, уточнила Блинова, здесь стоит опираться на интересы и физические данные. Ребёнок должен получать на тренировке позитивные эмоции, а значит хотеть заниматься спортом, уверенна психолог.

"Возможно, ваш сын с детства смотрит с папой баскетбол или дочка кружится на носочках перед зеркалом", — посоветовала обратить внимание специалист.

Не менее важен и темперамент малыша, считает эксперт, это определит его успешность в выбранном виде спорта.

"Если он быстро переключается с одной деятельности на другую, реактивен и эмоционален, можно рассмотреть секции спортивных игр. Если ребенок медленнее включается в процесс, подолгу занимается каким-либо делом, то стоит обратить внимание на цикличные виды спорта: бассейн, легкая атлетика и прочее", — дала родителям совет Блинова.

Предпочитаемый возраст для начала спортивных тренировок в психологии называют "социальной готовностью", рассказала психолог. Этот параметр очень индивидуален и зависит от специфики спорта, добавила она.

"В спортивные школы стоит отдавать ребенка с 5-6 лет. А спорт включать в жизнь малыша от 3 лет", — считает специалист.

Родители не должны забывать, напомнила эксперт, что каждый ребенок индивидуален, а в основе любого успеха лежит 99% труда и только 1% процент таланта.