Отоневролог Анна Лацинова рассказала, как бороться с головной болью. Врач порекомендовала соблюдать правильный режим дня. Как отметила специалист, уменьшение и увеличение продолжительности сна провоцируют мигрень.
"Необходимо соблюдать режим труда и отдыха, а также приёма пищи", — добавила эксперт, слова которой приводит Москве 24.
Вместе с этим собеседница издания посоветовала изучить способы саморелаксации. В качестве примера Лацинова привела метод Джекобсона. Человеку нужно максимально напрячь мышцы, после чего расслабить, пояснила врач.
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