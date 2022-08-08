Врач Лацинова: от головной боли избавит соблюдение правильного режима дня

Отоневролог Анна Лацинова рассказала, как бороться с головной болью. Врач порекомендовала соблюдать правильный режим дня. Как отметила специалист, уменьшение и увеличение продолжительности сна провоцируют мигрень.

"Необходимо соблюдать режим труда и отдыха, а также приёма пищи", — добавила эксперт, слова которой приводит Москве 24.

Вместе с этим собеседница издания посоветовала изучить способы саморелаксации. В качестве примера Лацинова привела метод Джекобсона. Человеку нужно максимально напрячь мышцы, после чего расслабить, пояснила врач.