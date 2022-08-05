Диетолог Елена Соломатина объяснила, почему не стоит пить пиво во время жаркой погоды.
Как отметила специалист, этот алкогольный напиток содержит сахар и не утоляет жажду. Также врач предупредила, что пиво вызывает головокружение и индивидуальные изменения давления.
"В жару и так сгущается кровь, дополнительно сгущать её не стоит", — подчеркнула эксперт, слова которой приводит URA.RU.
По данным собеседницы издания, алкоголь негативно влияет на работу организма человека.
Известно, что Международный день пива люди отмечают пятого августа.
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