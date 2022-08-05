Врач Соломатина предостерегла от употребления пива в жару: "Сгущается кровь"

Диетолог Елена Соломатина объяснила, почему не стоит пить пиво во время жаркой погоды.

Как отметила специалист, этот алкогольный напиток содержит сахар и не утоляет жажду. Также врач предупредила, что пиво вызывает головокружение и индивидуальные изменения давления.

"В жару и так сгущается кровь, дополнительно сгущать её не стоит", — подчеркнула эксперт, слова которой приводит URA.RU.

По данным собеседницы издания, алкоголь негативно влияет на работу организма человека.

Известно, что Международный день пива люди отмечают пятого августа.