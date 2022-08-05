Хабаровским хирургам, работающим в Первой краевой больнице, удаётся почти невозможное — налаживать проходимость кровеносных сосудов на конечностях больных сахарным диабетом, спасая их тем самым от ампутаций.
Как информирует transsibinfo.com, уникальная операция направлена на восстановление кровотока в руке или ноге. В результате манипуляций хирургов благодаря возобновлению доступа кислорода в мягкие ткани они начинают приходить в норму, язвы исчезают.
Таким образом от ампутаций конечностей в Хабаровской крае уже спасли десять больных сахарным диабетом. Ещё недавно подобное лечение проводили исключительно московские медики, силами местных специально обученных хирургов и особого оборудования — рентген-ангиографического комплекса.
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