Сомнолог Ларье: чтение новостей вечером может привести к проблемам со сном

Чтение новостей в вечерний период и отсутствие самодисциплины нередко приводят к серьёзным проблемам со сном, заявила сомнолог Татьяна Ларье.

В интервью Москве 24 она отметила, что перед отбоем многие люди листают новостные ленты. По словам специалиста, это может вывести человека из равновесия и вызвать тревогу. Как пояснила сомнолог, перед сном следует выровнять своё психологическое состояние.

"Чтобы сохранить здравый рассудок, нужно дозировать новости и фильтровать информацию", — сказала Ларье.

Специалист дала россиянам несколько советов, благодаря которым можно улучшить сон и победить тревогу:

Выработать чёткий режим дня (вставать и ложиться в одно и то же время);

Спать по семь-восемь часов;

"Замедляться" перед сном (приглушать свет и выключать телевизор).

При этом сомнолог добавила, что человеку следует обратиться к врачу, если вышеперечисленные методы для него не работают. Пациенту, скорее всего, пропишут седативный препарат, заключила эксперт.