Чтение новостей в вечерний период и отсутствие самодисциплины нередко приводят к серьёзным проблемам со сном, заявила сомнолог Татьяна Ларье.
В интервью Москве 24 она отметила, что перед отбоем многие люди листают новостные ленты. По словам специалиста, это может вывести человека из равновесия и вызвать тревогу. Как пояснила сомнолог, перед сном следует выровнять своё психологическое состояние.
"Чтобы сохранить здравый рассудок, нужно дозировать новости и фильтровать информацию", — сказала Ларье.
Специалист дала россиянам несколько советов, благодаря которым можно улучшить сон и победить тревогу:
При этом сомнолог добавила, что человеку следует обратиться к врачу, если вышеперечисленные методы для него не работают. Пациенту, скорее всего, пропишут седативный препарат, заключила эксперт.
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