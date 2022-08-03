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Кондрахин: первые признаки инфаркта — учащённое сердцебиение и нехватка воздуха

Здоровье

Первыми признаками инфаркта миокарда являются учащённое сердцебиение и нехватка воздуха при любой физической нагрузке. Об этом заявил врач-кардиолог Андрей Кондрахин, отвечая на вопрос Pravda.Ru о том, как можно самостоятельно диагностировать инфаркт или инсульт.

Кондрахин: первые признаки инфаркта — учащённое сердцебиение и нехватка воздуха

По словам специалиста, при инфаркте пациенты жалуются на боль за грудиной или в области живота, которая может длиться от нескольких минут до получаса.

"Причём боль достаточно интенсивная, нестерпимая, очень мощная, она практически не снимается анальгетиками. Если инфаркт состоялся, боль утекает, а состояние стабилизируется", — сказал врач.

Ещё один признак инфаркта — выраженная потливость и страх смерти. Как пояснил эксперт, неприятные ощущения зачастую возникают у пациентов с высоким давлением, сахарным диабетом, заболеваниями сердца. 

Специалист рассказал, как оказать первую помощь человеку с инфарктом:

  • Дать ему аспирин (0,5 миллиграмма обычного аспирина или три таблетки "Тромбо АСС");
  • Вызвать скорую помощь;
  • Если давление высокое, можно дать нитроглицерин;
  • Ограничить человека от любых движений, помочь ему прилечь;
  • Дать обезболивающий препарат (анальгин или баралгин);
  • Человека без сознания следует положить на горизонтальную поверхность (ноги как можно ниже, чтобы приток крови был меньше), расстегнуть ему воротник и ремень.

Также врач добавил, что после перенесённого инфаркта или инсульта рекомендуется соблюдать диетическое питание без солей и животного жира.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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