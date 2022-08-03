Первыми признаками инфаркта миокарда являются учащённое сердцебиение и нехватка воздуха при любой физической нагрузке. Об этом заявил врач-кардиолог Андрей Кондрахин, отвечая на вопрос Pravda.Ru о том, как можно самостоятельно диагностировать инфаркт или инсульт.
По словам специалиста, при инфаркте пациенты жалуются на боль за грудиной или в области живота, которая может длиться от нескольких минут до получаса.
"Причём боль достаточно интенсивная, нестерпимая, очень мощная, она практически не снимается анальгетиками. Если инфаркт состоялся, боль утекает, а состояние стабилизируется", — сказал врач.
Ещё один признак инфаркта — выраженная потливость и страх смерти. Как пояснил эксперт, неприятные ощущения зачастую возникают у пациентов с высоким давлением, сахарным диабетом, заболеваниями сердца.
Специалист рассказал, как оказать первую помощь человеку с инфарктом:
Также врач добавил, что после перенесённого инфаркта или инсульта рекомендуется соблюдать диетическое питание без солей и животного жира.
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