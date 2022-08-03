Учёный Патраман: укус комара может привести к развитию энцефалита

Лихорадка Западного Нила — самое опасное заболевание, которое передаётся посредством укуса комара. Об этом заявил научный сотрудник Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Иван Патраман.

По его словам, у пациента при такой болезни могут возникнуть осложнения, например, развитие энцефалита. Как пояснил специалист, первые симптомы лихорадки — это подъём температуры тела до 39 градусов и выше, озноб, тошнота, ломота в мышцах и суставах, головная боль.

"В некоторых случаях на коже появляется сыпь, увеличиваются лимфатические узлы", — сказал Патраман в интервью URA.RU.

При обнаружении у себя этих симптомов учёный порекомендовал обратиться в больницу. Он также добавил, что в мире нет вакцины от лихорадки Западного Нила, поэтому заболевание наиболее опасно для людей старше 65 лет, а также для граждан с ослабленным иммунитетом.

В качестве терапии врачи зачастую назначают пациентам жаропонижающие средства, подчеркнул специалист.