Лихорадка Западного Нила — самое опасное заболевание, которое передаётся посредством укуса комара. Об этом заявил научный сотрудник Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Иван Патраман.
По его словам, у пациента при такой болезни могут возникнуть осложнения, например, развитие энцефалита. Как пояснил специалист, первые симптомы лихорадки — это подъём температуры тела до 39 градусов и выше, озноб, тошнота, ломота в мышцах и суставах, головная боль.
"В некоторых случаях на коже появляется сыпь, увеличиваются лимфатические узлы", — сказал Патраман в интервью URA.RU.
При обнаружении у себя этих симптомов учёный порекомендовал обратиться в больницу. Он также добавил, что в мире нет вакцины от лихорадки Западного Нила, поэтому заболевание наиболее опасно для людей старше 65 лет, а также для граждан с ослабленным иммунитетом.
В качестве терапии врачи зачастую назначают пациентам жаропонижающие средства, подчеркнул специалист.
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