Кардиолог Емельянчик: ребёнку необходимо измерять артериальное давление

Случаи гипертонии среди детей и подростков значительно возросли, поэтому родителям нужно периодически измерять артериальное давление своему ребёнку. Об этом заявила врач-кардиолог Елена Емельянчик. Специалист отметила, что последствия у гипертонии довольно тяжёлые: не исключено появление инсульта и инфаркта миокарда.

"Для раннего выявления заболевания детям, начиная с трёх лет, рекомендовано измерять артериальное давление и фиксировать результаты в медицинских документах", — отметила Емельянчик в беседе с изданием Москва 24.

Гипертония у детей приводит к изменению сосудов, а протекать может бессимптомно, заявила кардиолог. Врач порекомендовала родителям раз в год на приёме у врача спрашивать показатели артериального давления у их ребёнка.