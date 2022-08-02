Эндокринолог Гончарова рассказала, как бороться с зависимостью от кофе

Диетолог Анна Гончарова в разговоре с Pravda.Ru объяснила, как справиться с кофейной зависимостью. Эксперт предостерегла от введения резкого запрета на этот напиток.

"Любые отказы от привычных продуктов, которые систематически попадают в течение дня на протяжении многих месяцев в организм, запускают перестройку организма. Внезапный запрет на привычный кофе может вызвать повышение диастолического давления, резкое ухудшение работоспособности, изменение настроения, проблемы со стулом", — предупредила специалист.

Вместе с этим она посоветовала раз в три-четыре дня уменьшать объём потребляемого кофе на 100-150 миллилитров, то есть до трёх-четырёх чашек. Также эндокринолог рассказала, как возникает привыкание.

"Аденозиновые рецепторы обеспечивают положительный и бодрящий эффект от чашки кофе. Если мы их не стимулируем, развивается лёгкое ощущение слабости, бессилия и пониженного настроения", — заключила собеседница издания.

Ранее диетолог Елена Соломатина сообщила, что четыре чашки кофе снижают риск возникновения онкологии и слабоумия.

"Кофе препятствует повреждению сосудов и нейронов, миелиновой оболочки, которая покрывает нервный пучок. То есть напиток помогает сохранить память", — сказала врач.