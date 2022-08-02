Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые помогут человеку улучшить зрение. Эксперт порекомендовала употреблять чернику, голубику и ежевику.
По словам врача, в продуктах тёмного цвета есть антиоксиданты и антицианиды. Они положительно влияют на работу глаз, пояснила специалист.
"Бета-каротин из моркови или из любых других окрашенных в ярко-оранжевый или жёлтый цвет продуктов помогает сохранить световую чувствительность глаз", — добавила Соломатина, слова которой приводят Народные новости.
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