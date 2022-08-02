Пермина: в Уфе снижается коллективный иммунитет к COVID-19

Замруководителя регионального Роспотребнадзора Галина Пермина заявила о снижении коллективного иммунитета к COVID-19.

На оперативке в мэрии Уфы Пермина прочла доклад об эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекции в Уфе. По её словам, заболеваемость COVID-19 растёт по всей России. Mkset.ru сообщает, что в Уфе прирост за последние сутки составил 54 случая.

По данным регионального Роспотребнадзора, в Уфе вакцинирован 91% граждан, которым показана вакцинация. Однако только 24% из них уже ревакцинировались и, по словам Перминой, этого недостаточно.

"Коллективный иммунитет еженедельно снижается. Сегодня он составляет 15,7%. У нас есть месяц август, когда мы можем ревакцинироваться, защитив себя и своих близких от подъема заболеваемости", — заявила Пермина.