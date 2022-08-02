С физическими нагрузками важно не переборщить, иначе вместо пользы занятия спортом могут нанести вред. Об этом рассказала врач восстановительной медицины Светлана Малиновская.
Организм рано или поздно адаптируется к упражнениям и станет более выносливым. Это означает, что нагрузки придётся увеличивать всё больше, пояснила доктор Общественной Службе Новостей.
Кроме того, со временем у человека может возникнуть зависимость от спорта. Из-за вынужденной отмены физических нагрузок, может появиться чувство подавленности и даже депрессия, добавила специалист.
По её словам, если у любителей регулярных тренировок возникнет такая ситуация, что спортом возможности заниматься не будет, то организм может ответить "неблагодарностью". Например, начнёт увеличиваться вес. А потере веса организм сопротивляется гораздо сильнее, чем увеличению.
Собеседник издания посоветовала забыть о фанатизме в тренировках. Малиновская назвала самыми оптимальными видами физической нагрузки ходьбу, бег трусцой, езду на велосипеде, плавание, занятия аэробикой, а для людей старшего возраста — небольшие силовые нагрузки для профилактики потери мышечной массы и её тонуса.
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