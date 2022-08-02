Малышева посоветовала менять постельное бельё раз в неделю

Телеведущая и врач Елена Малышева поделилась своим мнением относительно того, с какой частотой нужно производить замену постельного белья.

Медик напомнила, что со временем в постели накапливаются клещи, попадающие туда с пылью. Статистика здесь впечатляющая — количество клещей может достигать 30 тысяч штук на один грамм пыли.

Малышева обратила внимание, что, согласно статистике, за границей принято производить замену постельного белья один раз в месяц, однако она советует делать это раз в неделю.

А если человек страдает аллергией или астмой, то помимо еженедельной замены белья, нужно ещё обращать внимание на температуру, при которой оно стирается — она должна быть не менее 60 градусов, в после просушки в таких случаях бельё будет нелишним выгладить горячим утюгом.

"Постельные клещи считаются одной из частых причин аллергии, и в том числе они вызывают бронхиальную астму", — сказал коллега Малышевой Андрей Продеус в ходе программы "Жить здорово!".

Малышева добавила, что при выборе постельного белья стоит отдавать предпочтение шёлковым комплектам, так как эта ткань обладает самой лучшей впитывающей способностью. Также хороши варианты из хлопка, в то время как синтетическое постельное бельё - не самый лучший выбор.