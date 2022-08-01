Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
На странице Медведева ВК появился пост о Казахстане: "Искусственное государство"
Мария Максакова встала на защиту Галкина: "Нашёл в себе силы сделать выводы"
EADaily о политике золотого миллиарда: Повод для замещения олигархических групп
Боевики ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову
Правозащитник осудил запрет на усыновление детей иностранцами: "Топором рубят"
Эксперт: границы СВО стёрлись, с Украиной никто не хочет иметь дело
Признание Борреля: Европе не удалось полностью заменить газ из России
Собчак рассказала, что Чубайс находится в нетранспортабельном состоянии
Министр Херсонской области Ковалёв: не допустим простоя земель как в 90-е годы

Малышева оценила шансы Чубайса на выздоровление: "Главное — это плазмаферез"

Здоровье

Елена Малышева объяснила, насколько опасен синдром Гийена-Барре, который привёл Анатолия Чубайса на больничную койку.

Малышева оценила шансы Чубайса на выздоровление: "Главное — это плазмаферез"

Теледоктор пожелала политику скорейшего выздоровления и попыталась успокоить близких Анатолия Борисовича.

"Как правило, эта болезнь течёт доброкачественно и заканчивается выздоровлением", — написала Малышева в своём микроблоге.

Ведущая шоу "Жить здорово" рассказала, что представляет собой болезнь, поразившая экс-главу "Роснано".

"Синдром Гийена-Барре — это острое, обычно быстро прогрессирующее воспалительное поражение периферических нервов с нарастающей мышечной слабостью. Мышцы могут перестать работать в ногах, руках, могут перестать работать дыхательные мышцы и мышцы лица", — рассказала медик.

Елена Васильевна заверила, что при грамотном и оперативном лечении у человека есть хорошие шансы на полное восстановление.

"Главное в лечении — это плазмаферез (очистка крови), внутривенные иммуноглобулины и искусственная вентиляция лёгких (если не работают дыхательные мышцы)", — объяснила телеведущая.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал, что чаще всего синдром, который диагностирован у Чубайса, возникает после бактериальной или вирусной инфекции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
Популярное
Экономика и бизнес
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена

Платформа, на которой стоят Соединённые Штаты, будет разрушена полностью через три месяца.

Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска
Силовые структуры
Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска
Силовые структуры
Боевик ВСУ: жители Артёмовска ждут, когда над городом поднимут флаг России
Силовые структуры
ВС РФ частично уничтожили попавших в засаду военных ВСУ в Харьковской области
Любовь Степушова Москва не примет предложение Байдена о переговорах по СНВ Любовь Степушова Анастасия Жукова Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова Ольга Лебедева НАТО настойчиво подталкивает косоваров к эскалации конфликта с Сербией Ольга Лебедева
Силовые структуры
Клупов: РСЗО HIMARS будут уничтожены к середине сентября
Мир. Новости мира
Стремидловский: в Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины
Newsweek: Порошенко попросил оружия и заявил, что Россия “выдохлась”
Силовые структуры
Newsweek: Порошенко попросил оружия и заявил, что Россия “выдохлась”
Последние материалы
Малышева оценила шансы Чубайса на выздоровление: "Главное — это плазмаферез"
На странице Медведева ВК появился пост о Казахстане: "Искусственное государство"
Мария Максакова встала на защиту Галкина: "Нашёл в себе силы сделать выводы"
EADaily о политике золотого миллиарда: Повод для замещения олигархических групп
Боевики ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову
Правозащитник осудил запрет на усыновление детей иностранцами: "Топором рубят"
Эксперт: границы СВО стёрлись, с Украиной никто не хочет иметь дело
Признание Борреля: Европе не удалось полностью заменить газ из России
Собчак рассказала, что Чубайс находится в нетранспортабельном состоянии
Министр Херсонской области Ковалёв: не допустим простоя земель как в 90-е годы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников