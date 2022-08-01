Елена Малышева объяснила, насколько опасен синдром Гийена-Барре, который привёл Анатолия Чубайса на больничную койку.
Теледоктор пожелала политику скорейшего выздоровления и попыталась успокоить близких Анатолия Борисовича.
"Как правило, эта болезнь течёт доброкачественно и заканчивается выздоровлением", — написала Малышева в своём микроблоге.
Ведущая шоу "Жить здорово" рассказала, что представляет собой болезнь, поразившая экс-главу "Роснано".
"Синдром Гийена-Барре — это острое, обычно быстро прогрессирующее воспалительное поражение периферических нервов с нарастающей мышечной слабостью. Мышцы могут перестать работать в ногах, руках, могут перестать работать дыхательные мышцы и мышцы лица", — рассказала медик.
Елена Васильевна заверила, что при грамотном и оперативном лечении у человека есть хорошие шансы на полное восстановление.
"Главное в лечении — это плазмаферез (очистка крови), внутривенные иммуноглобулины и искусственная вентиляция лёгких (если не работают дыхательные мышцы)", — объяснила телеведущая.
Ранее доктор Александр Мясников рассказал, что чаще всего синдром, который диагностирован у Чубайса, возникает после бактериальной или вирусной инфекции.
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