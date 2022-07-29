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В Бразилии зарегистрировали первую смерть от оспы обезьян

Здоровье

Представители Минздрава Бразилии сообщили о первой смерти из-за оспы обезьян в стране. По информации ведомства, больной проживал в Уберландии, штат Минас-Жерайс.

"В Бразилии установили первую смерть от оспы обезьян", — заявили в министерстве, передаёт Globo.

В Минздраве подчеркнули, что медицинские специалисты зафиксировали у пациента пониженный иммунитет.

Ранее врач Евгений Тимаков назвал первые симптомы заражения оспой обезьян. По информации эксперта, необходимо обратить внимание на головную и мышечную боль, увеличение лимфоузлов.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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