В Бразилии зарегистрировали первую смерть от оспы обезьян

Представители Минздрава Бразилии сообщили о первой смерти из-за оспы обезьян в стране. По информации ведомства, больной проживал в Уберландии, штат Минас-Жерайс.

"В Бразилии установили первую смерть от оспы обезьян", — заявили в министерстве, передаёт Globo.

В Минздраве подчеркнули, что медицинские специалисты зафиксировали у пациента пониженный иммунитет.

Ранее врач Евгений Тимаков назвал первые симптомы заражения оспой обезьян. По информации эксперта, необходимо обратить внимание на головную и мышечную боль, увеличение лимфоузлов.