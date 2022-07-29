Аналитик Беспалов назвал бесполезные при простуде гомеопатические препараты

Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов и терапевт Татьяна Романенко в разговоре с Pravda.Ru рассказали о бесполезных для лечения простуды препаратах, которые являются гомеопатическими.

"Первым препаратом, который приходит на ум, является Оциллококцинум. Его делают из барбарийской утки. Ещё существует Анаферон", — сказал Беспалов.

Романенко сообщила, что противовирусных препаратов, эффективность которых доказали, не существует. Как отметила врач, иногда при вирусных инфекциях медики используют Осельтамивир. Он позволяет сократить длительность лихорадки на один день, добавила собеседница издания.

"Я думаю, что никакие гомеопатические противовирусные препараты доктор не вправе назначать. Однако могут быть индивидуумы, которым важно пить подобные таблетки", — заключила терапевт.

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