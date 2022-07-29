Нутрициолог Ефимова: в основе завтрака должны лежать белковые и жировые продукты

В полезный и питательный завтрак должны быть включены белковые и жировые продукты. Об этом сообщила нутрициолог Алёна Ефимова.

В интервью URA.RU она отметила, что первый приём пищи лучше всего не начинать с простых углеводов. По её словам, по-настоящему сытные завтраки состоят из белковых продуктов (яйца, рыба, курица, мясо) и жиров (оливковое, кокосовое масло, топлёное масло гхи, авокадо, орехи, оливки).

"Формула самого полезного завтрака — это белково-жировые завтраки", — сказала специалист.

Ефимова пояснила, что к ним можно добавить сезонные овощи или долгие углеводы, такие как запечённый батат, тыква, цельнозерновой хлеб на закваске, киноа, гречка. Как подчеркнула нутрициолог, такие завтраки способны продлевать чувство сытости.

Кроме того, специалист перечислила варианты первого приёма пищи:

Глазунья с овощами, авокадо и орехи;

Куриные котлеты со свежим салатом, заправленным оливковым маслом, а также ягоды;

Любая рыба с авокадо на цельнозерновом тосте;

Каша из цельного зерна с топлёным маслом, семечками, орехами, ягодами.