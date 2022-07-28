Вирусолог Альтштейн о ситуации с COVID-19 в РФ: Рост прекратится в конце августа

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о ситуации с коронавирусом в России на фоне нарастания заболеваемости в мире.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что мир атаковал более жизнеспособный вариант коронавируса.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский объяснил, что высокозаразные штаммы группы омикрон масками не остановить.

Он предположил, что в конце лета в России случаи заражения коронавирусом сократятся.

"Рост прекратится примерно в конце августа — на основании того, что происходило с этим вариантом вируса в других странах. Скорее всего, заболеваемость будет не такой большой, как это было зимой. Но этот прогноз не является строго рассчитанным и научным", — цитирует слова вирусолога Общественная Служба Новостей.