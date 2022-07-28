Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Леонков о наступлении ВСУ на Херсон: “Попытка отвлечения внимания”
Юрий Лоза предложил дать Стивену Сигалу "любую должность" в РФ
Военный эксперт: “В течение августа мы полностью освободим Донецкую область”
В Эстонии предложили украсть удобрения из России и продать своим фермерам
Леонков: ВС РФ не удаётся уничтожить поставки оружия на Украине на 100%
Евсеев о РСЗО Himars на Украине: мы их все уничтожим
Евсеев про будущий ответ ВС РФ Киеву в Херсоне: "Наши войска там укрепляются"
"А Байден-то ненастоящий" - американцы считают, что им подменили президента
Армия России в Кропивницком разбила военные объекты ВСУ

Гепатолог: люди, которые занимаются спортом, защищены от болезней печени

Здоровье

Люди, ведущие активный образ жизни и уделяющие время спорту, не набирают лишний вес и не страдают от заболеваний печени, даже если вкусно кушают. Такое мнение высказал гепатолог Павел Богомолов.

Гепатолог: люди, которые занимаются спортом, защищены от болезней печени

Всё дело тут в регулярных физических нагрузках, уверен врач.

"Люди, которые регулярно занимаются физическими нагрузками, без избыточной массы тела, питающиеся хорошо, вкусно, с большим количеством кисломолочных продуктов, реже страдают от проблем с печенью. Болезни печени у них протекают более благоприятно. Те, кто активно занимаются физкультурой с интенсивными характеристиками, легче, меньше болеют алкогольной болезнью печени. Курение тоже один из независимых факторов ухудшения течения заболеваний печени", — сказал Богомолов в беседе с URA.RU.

Также гепатолог скептически высказался насчёт препаратов и добавок, которые призваны защищать печень от различных заболеваний. По его словам, такого рода лекарства и биодобавки — просто пустышки, а их полезное воздействие на печень — всего лишь фейк и уловка маркетологов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
Популярное
Силовые структуры
Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО

Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.

Леонков: РФ не применяет на Украине новейшее оружие из-за НАТО
Сатановский: удар ВС РФ по порту Одессы разрушил западню Киева и НАТО
Силовые структуры
Сатановский: удар ВС РФ по порту Одессы разрушил западню Киева и НАТО
Силовые структуры
Боевики теробороны расстреляли отступающих солдат 58-й бригады ВСУ
Силовые структуры
ВС РФ ликвидировали пилота штурмовика Су-25 ВВС Украины майора Кукурбу
Любовь Степушова Ответом США на поставки HIMARS Украине будет урановое эмбарго Любовь Степушова Ольга Лебедева Тимошенко разоблачает "аферу века", затеянную Нафтогазом Ольга Лебедева Игорь Латунский Экс-генерал Разведки СССР: в нашей стране быть агентом спецслужб почётнее, чем в США Игорь Латунский
Мир. Новости мира
Британская разведка Mi-6 заявила о контрнаступлении ВСУ на Херсон
Силовые структуры
Удар ВС РФ высокоточным оружием по объектам в Киеве стал неожиданностью для него
Наёмник из США заявил, что не смог применить ПТРК Javelin по БТР армии России
Мир. Новости мира
Наёмник из США заявил, что не смог применить ПТРК Javelin по БТР армии России
Последние материалы
Юрий Лоза предложил дать Стивену Сигалу "любую должность" в РФ
Военный эксперт: “В течение августа мы полностью освободим Донецкую область”
В Эстонии предложили украсть удобрения из России и продать своим фермерам
Леонков: ВС РФ не удаётся уничтожить поставки оружия на Украине на 100%
Гепатолог: люди, которые занимаются спортом, защищены от болезней печени
Евсеев о РСЗО Himars на Украине: мы их все уничтожим
Евсеев про будущий ответ ВС РФ Киеву в Херсоне: "Наши войска там укрепляются"
"А Байден-то ненастоящий" - американцы считают, что им подменили президента
Армия России в Кропивницком разбила военные объекты ВСУ
InsideOver: новый стиль общения Лаврова стал сюрпризом для Запада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников