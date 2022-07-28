Люди, ведущие активный образ жизни и уделяющие время спорту, не набирают лишний вес и не страдают от заболеваний печени, даже если вкусно кушают. Такое мнение высказал гепатолог Павел Богомолов.
Всё дело тут в регулярных физических нагрузках, уверен врач.
"Люди, которые регулярно занимаются физическими нагрузками, без избыточной массы тела, питающиеся хорошо, вкусно, с большим количеством кисломолочных продуктов, реже страдают от проблем с печенью. Болезни печени у них протекают более благоприятно. Те, кто активно занимаются физкультурой с интенсивными характеристиками, легче, меньше болеют алкогольной болезнью печени. Курение тоже один из независимых факторов ухудшения течения заболеваний печени", — сказал Богомолов в беседе с URA.RU.
Также гепатолог скептически высказался насчёт препаратов и добавок, которые призваны защищать печень от различных заболеваний. По его словам, такого рода лекарства и биодобавки — просто пустышки, а их полезное воздействие на печень — всего лишь фейк и уловка маркетологов.
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