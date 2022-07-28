Врач пояснил, что "кентавр" проходит в лёгкой форме

Выявленный подвид штамма "Омикрон-Кентавр" гораздо заразнее, но его преимущество в том, что он проходит в лёгкой форме.

"Кентавр" — новый подвид штамма Covid-19 "Омикрон", впервые выявленный в России 19 июля 2022 года. Его главное отличие от более ранних штаммов заключается в высокой степени контагиозности (способности быстро заражать большие пласты населения). Позитивная сторона вопроса — в том, что "кентавр" протекает в более легкой форме, чем его предшественники", — приводит слова главного врача инфекционной больницы Нижнего Тагила Марина Холманских tagilcity. ru.

Врач пояснила, что россияне, без онкозаболеваний и старше 65 могут проходить лечение на дому.

"Предполагается, что люди, не находящиеся в группе риска (возраст от 65 лет, наличие онкологий и других хронических заболеваний) будут лечиться от "кентавра" амбулаторно", заключила она.

Ранее новый штамм "Омикрон — Кентавр" (BA.2.75 Centaurus), обнаруженный в Индии, оказался заразнее других подвариантов COVID-19.