Врач Дворникова: насекомое можно извлечь из уха с помощью растительного масла

Заведующая детским лор-отделением ЦКБ Управделами Президента РФ Тамара Дворникова объяснила, как безопасно вытащить насекомое из уха.

По её словам, в этой ситуации не нужно паниковать. Как пояснила специалист, сначала следует пошевелить ухо рукой в течение нескольких минут. Если насекомое не выпадет, необходимо закапать пару капель растительного масла или борного спирта.

"Насекомому станет сложно дышать, оно постарается выбраться наружу", — сказала Дворникова в интервью Москве 24.

Иногда случается, что после этого шага насекомое всё равно остаётся в ухе. Тогда можно дождаться момента, когда оно погибнет в жидкости, а затем извлечь. При этом врач подчеркнула: категорически нельзя выковыривать его с помощью зубочисток, спичек, пинцета или ватных палочек, ведь такими действиями можно повредить барабанную перепонку.

Вместо этого рекомендуется промыть слуховой проход тёплой водой, используя спринцовку или шприц без иглы, заключила специалист.