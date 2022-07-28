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Врач Дворникова: насекомое можно извлечь из уха с помощью растительного масла

Здоровье

Заведующая детским лор-отделением ЦКБ Управделами Президента РФ Тамара Дворникова объяснила, как безопасно вытащить насекомое из уха.

Врач Дворникова: насекомое можно извлечь из уха с помощью растительного масла

По её словам, в этой ситуации не нужно паниковать. Как пояснила специалист, сначала следует пошевелить ухо рукой в течение нескольких минут. Если насекомое не выпадет, необходимо закапать пару капель растительного масла или борного спирта.

"Насекомому станет сложно дышать, оно постарается выбраться наружу", — сказала Дворникова в интервью Москве 24.

Иногда случается, что после этого шага насекомое всё равно остаётся в ухе. Тогда можно дождаться момента, когда оно погибнет в жидкости, а затем извлечь. При этом врач подчеркнула: категорически нельзя выковыривать его с помощью зубочисток, спичек, пинцета или ватных палочек, ведь такими действиями можно повредить барабанную перепонку.

Вместо этого рекомендуется промыть слуховой проход тёплой водой, используя спринцовку или шприц без иглы, заключила специалист.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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