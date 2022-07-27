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Врач: телефон рядом с головой во время сна увеличивает риск развития опухоли

Здоровье

Невролог Игорь Орлов в разговоре с Pravda.Ru рассказал, почему опасно класть телефон рядом с головой во время сна.

Врач: телефон рядом с головой во время сна увеличивает риск развития опухоли

По словам врача, здесь есть три момента, на которые владелец смартфона должен обратить внимание.

Первое, как заметил невролог, — телефон мешает спать разными звуками и вибрациями от приходящих сообщений, тем самым нарушая сон. Человек из-за этих звуков будет постоянно просыпаться и проснётся неотдохнувшим.

Второй момент, по словам Орлова — психологический: когда человек знает, что рядом с ним телефон, то его сон автоматически становится неглубоким, потому что он ждет, что кто-то на него позвонит, это мешает расслабиться и полноценно отдохнуть.

И третий момент, наконец, касается непосредственно здоровья, отметил врач.

"Было много проведено исследований по поводу электромагнитных волн, и телефон является источником электромагнитных волн, в том числе и приемником, то есть в момент передачи сигнала их уровень сильно повышается, и это влияет на состояние, на функционирование нашей центральной нервной системы, в частности головного мозга. Есть, опять же, данные, что это увеличивает иск развития опухоли головного мозга. Поэтому, конечно, на ночь телефон класть особенно рядом с головой не рекомендуется, лучше его, конечно, выключить или перевести в так называемый спящий режим и находиться от него подальше, как, собственно говоря, и ото всех источников электромагнитных излучений, как, например, телевизор, приемники и так далее", — сказал Орлов.

В завершение врач посоветовал откладывать телефон хотя бы за полчаса до сна. Желательно перед сном вообще оставлять устройство в соседней комнате, переведя его на беззвучный режим, чтобы точно ничего не мешало спокойно готовиться ко сну.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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