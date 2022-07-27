Диетолог: мускатный орех может вызывать галлюцинации или убить вас

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS.ru рассказала о вреде мускатного ореха. Она рассказала, что злоупотребление специей может привести к нарушениям нервной системы: галлюцинациям, а в исключительных случаях — к смерти.

Чтобы придать блюду необходимый вкус, по версии диетолога, достаточно добавить столько специи, сколько помещается "на кончике ножа".

Врач объяснил, что добавка может содержать чрезвычайно ядовитые вещества. Даже небольшое превышение допустимой дозы может вызывать помутнение рассудка, головокружение, спутанность сознания, падение концентрации внимания.

"Это, можно сказать, наркотическая, отравляющая специя", — добавила Елена Соломатина.