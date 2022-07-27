Закусывание нижней губы и прикусывание языка — реальный риск развития рака

Врач-стоматолог Людмила Шемякина назвала Общественной Службе Новостей перечень детских привычек, которые негативным образом сказываются на здоровье.

Если ребёнок систематически сосёт палец, карандаш или соску, это грозит ему неправильным прикусом, что в свою очередь вызывает нарушения в работе височно-нижнечелюстного сустава и повышает стираемость зубов. Помимо этого, при отклоненном от нормы прикусе не проводится эстетическое лечение зубов и имплантация, рассказал врач.

Кроме того, эксперт напомнил о возможном вреде, который может принести соска: если привычка сосать соску остается после года, может сформироваться открытый прикус. При таком отклонении челюсти не смыкаются. Также, обязательно нужно выработать у ребенка привычку чистить зубы. Если не сделать этого в раннем возрасте, в будущем правила гигиены тоже соблюдаться не будут.

Бруксизм (скрежетание зубами) - нормальное явление для детей до 5 лет, но если проблема сохраняется в более взрослом возрасте, то понадобятся инъекции ботулотоксина для того, чтобы расслабить мышцы. Игнорирование этой проблемы грозит быстрым износом зубов и перенапряжением жевательных мускул, рассказала Людмила Шемякина.

Но самая опасная привычка - прикусывать губы и язык, добавил врач. Это вызывает хроническое травматирование слизистой оболочки полости рта, что является реальной угрозой развития рака.