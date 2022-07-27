Врач Мескина: курение родителей ведёт к астме, диабету и артриту у детей

Специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Елена Мескина призвала россиян не курить рядом с несовершеннолетними. Как подчеркнула эксперт, дым от сигарет негативно влияет на работу организма.

По словам врача, из-за курящего рядом с детьми родителя нарушается формирование иммунной системы их лёгких. Также ребёнок может пострадать от заболеваний кишечника, сахарного диабета и артрита, предупредила Мескина.

"Бронхиальная астма, а в конечном итоге хроническая обструктивная болезнь лёгких — это тоже может тянуться из детства", — заключила эксперт, слова которого приводит URA.RU.

Ранее врач Маринэ Гамбарян рассказала об опасности электронных сигарет. Человек употребляет синтетический и токсичный никотин, подчеркнула специалист.